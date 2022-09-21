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تركيا.. اندلاع حريق غابات هائل بمنتجع مرمريس

منذ ساعة واحدة
منتجع مرمريس

منتجع مرمريس

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اندلع حريق غابات، الأربعاء، في مدينة مرمريس التركية، وهي مقصد سياحي على بحر إيجه، وتحطمت طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق، مما أدى إلى إصابة شخص واحد كان على متنها بجروح خطيرة.

وقال مكتب حاكم إقليم موغلا إن الحريق اندلع في الغابات حول منطقة يالانجي بوغاز. وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من الجبال المطلة على البحر.

وقال مكتب بلدية موغلا إن رياحا سرعتها 14 كيلومترا في الساعة أججت الحريق. وكانت 15 طائرة هليكوبتر وثماني طائرات ترش المياه على النيران، بينما عمل مئات الأفراد على الأرض واستخدمت الشرطة عشرات من شاحنات المياه والخراطيم لإخماد النيران.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الناتج عن السلوك البشري يزيد احتمالات حدوث موجات الحر وزيادة حدتها.

وقالت وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي معنية بمراقبة الغلاف الجوي الصيف الماضي إن حرائق الغابات التي وقعت في ذلك الوقت، والتي كان معظمها بالقرب من مرمريس، كانت الأكثر شدة على الإطلاق في تركيا، مضيفة أن البحر المتوسط أصبح بؤرة لحرائق غابات.

وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب عدم كفاية الاستعدادات وتدابير مواجهة حرائق الغابات واسعة النطاق، بما في ذلك عدم وجود طائرات إطفاء حديثة.

    المصدر :
  • رويترز

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