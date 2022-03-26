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تركيا.. تأهّب بعد العثور على "جسم" يشبه اللغم شمالي اسطنبول

26 - مارس - 2022
مضيق البوسفور
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دعت السلطات التركية السفن الى البقاء بعيدا بينما يفحص فريق من الغواصين “جسما يشبه اللغم” عُثر عليه طافيا شمالي إسطنبول قرب البحر الأسود، بعد أيام من تحذير روسيا من أن العديد من الألغام انجرفت بعيدا من موانئ أوكرانية.

وفي تغريدة على تويتر، أفادت وزارة الدفاع التركية بأن الفريق قام بتأمين الجسم وبدأ في تعطيله.

وذكرت المديرية العامة لسلامة السواحل لرويترز أن الصيادين رصدوا الجسم بالقرب من منطقة رسو في أعالي مضيق البوسفور – الذي يصب فيه البحر الأسود – وأبلغوا خفر السواحل بذلك.

كذلك، أكد متحدث باسم المديرية تقريرا في صحيفة ميليت مفاده أن السلطات أصدرت إشعارا لاسلكيا للقوارب بأن الجسم كان “على شكل كرة ذات نتوءات تشبه القرون” ، وأنه “من المحتمل أن يكون لغما”.

بدورها، عرضت محطة “إن تي في” صورًا لجسم يتمايل في الأمواج قبالة منطقة ساريير بإسطنبول، على الساحل الأوروبي لمضيق البوسفور. وكانت سفينة تابعة لخفر السواحل تتمركز في مكان قريب.

وتشترك تركيا في حدود على البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

وقالت وكالة المخابرات الروسية الرئيسية يوم الاثنين إن عدة ألغام انجرفت إلى البحر بعد انفصالها عن كابلات بالقرب من موانئ أوكرانية، وهو ادعاء نفته كييف ووصفته بأنه معلومات مضللة ومحاولة لإغلاق أجزاء من البحر.

والبحر الأسود شريان رئيسي لشحن الحبوب والنفط ومنتجاته.

    المصدر :
  • رويترز

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