تركيا تؤكد دعمها لأوكرانيا

أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأنه من المتوقع أن تؤكد تركيا دعمها القوي والمستمر لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إسطنبول اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024.

وقالت الرئاسة التركية إن زيلينسكي سيجري محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا واتفاق الحبوب في البحر الأسود والعلاقات الثنائية، في الاجتماع المقرر أن يعقد الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

ولم يتبين ما إذا كانا سيعقدان مؤتمرا صحفيا.

وقال المصدر “من المزمع أن تعلن تركيا استمرار جهودها الرامية لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن من خلال المفاوضات”.

وأضاف أن من بين البنود المدرجة على جدول الأعمال تطورات إعداد ترتيب جديد حول السلامة الملاحية للسفن التجارية بين روسيا وأوكرانيا بعد إنهاء اتفاق الحبوب.

وفي يوليو تموز الماضي، انسحبت روسيا من الاتفاق الذي سمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، قائلة إنه يتم تجاهل مطالبها بوضع بنود أفضل فيما يتعلق بصادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وتحاول أنقرة إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، لكن روسيا تقول إنها غير مهتمة بإحيائه.

وتشترك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في حدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود وسعت إلى الحفاظ على علاقات ودية مع كليهما أثناء الحرب. وقدمت دعما عسكريا لكييف، وفي الوقت ذاته عارضت العقوبات المفروضة على موسكو.

وقال المصدر “عندما يعود السلام إلى أوكرانيا، نهدف إلى مواصلة تقديم دعم قوي لجهود إعادة إعمار البلاد بناء على شراكتنا الاستراتيجية”.