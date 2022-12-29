تركيا تؤكد ضرورة حل الأزمة السورية وفق القرارات الأممية

علق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على الاجتماع الثلاثي مع نظيره السوري في العاصمة الروسية موسكو، بالقول “أكدنا ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254”.

وأضاف أكار، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء، الخميس، أنه “من خلال الجهود التي ستُبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة”.

وكان وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، أجروا محادثات في موسكو يوم الأربعاء، في لقاء رسمي هو الأول على المستوى الوزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين أنقرة ودمشق.

وناقش اللقاء سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية إنه “بعد الاجتماع، أشارت الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل”.

وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، اتُخذ بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، ويتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

ويطالب القرار جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، وضرورة الحصول على دعم جميع الدول في هذا الشأن.