تركيا تؤكد مواصلة التفاوض مع روسيا وسوريا حول "المنطقة العازلة"

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أنّ أنقرة ستواصل المفاوضات مع موسكو ودمشق حول إنشاء منطقة عازلة بشمال سوريا.

كما قال وزير الدفاع التركي إنّه “يمكن توسيع الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا في شمال سوريا”، وذلك “بناء على محادثاتنا المباشرة مع الجانب السوري”.

أكار أعرب في تصريحات صحافية عن الأمل في استمرار المفاوضات الثلاثية لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا “بشكل معقول ومنطقي”، مؤكدًا أن أنقرة “لن تفعل شيئاً ضد إخواننا السوريين”.

وفي إشارة إلى المباحثات التي عقدت بين كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من روسيا وتركيا وسوريا في موسكو الشهر الماضي، قال الوزير التركي: “موقفنا في اجتماع موسكو هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا. لقد عبرنا عن تصميمنا لمحاورينا: لا مجال على الإطلاق بالنسبة لنا أن نفعل شيئًا ضد إخواننا السوريين، سواء في تركيا أو في سوريا”.

تابع: “عليهم عدم الاعتماد على الأخبار غير الواقعية وتبني مواقف أخرى. ومفاوضاتنا ستستمر، ونأمل بأن تستمر العملية بطريقة معقولة ومنطقية”.

يشار إلى أنّ وزيري الدفاع التركي والسوري، كانا قد اجتمعا في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي في موسكو.