الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تؤكد مواصلة التفاوض مع روسيا وسوريا حول "المنطقة العازلة"

منذ دقيقة واحدة
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أنّ أنقرة ستواصل المفاوضات مع موسكو ودمشق حول إنشاء منطقة عازلة بشمال سوريا.

كما قال وزير الدفاع التركي إنّه “يمكن توسيع الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا في شمال سوريا”، وذلك “بناء على محادثاتنا المباشرة مع الجانب السوري”.

أكار أعرب في تصريحات صحافية عن الأمل في استمرار المفاوضات الثلاثية لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا “بشكل معقول ومنطقي”، مؤكدًا أن أنقرة “لن تفعل شيئاً ضد إخواننا السوريين”.

وفي إشارة إلى المباحثات التي عقدت بين كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من روسيا وتركيا وسوريا في موسكو الشهر الماضي، قال الوزير التركي: “موقفنا في اجتماع موسكو هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا. لقد عبرنا عن تصميمنا لمحاورينا: لا مجال على الإطلاق بالنسبة لنا أن نفعل شيئًا ضد إخواننا السوريين، سواء في تركيا أو في سوريا”.

تابع: “عليهم عدم الاعتماد على الأخبار غير الواقعية وتبني مواقف أخرى. ومفاوضاتنا ستستمر، ونأمل بأن تستمر العملية بطريقة معقولة ومنطقية”.

يشار إلى أنّ وزيري الدفاع التركي والسوري، كانا قد اجتمعا في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي في موسكو.

    المزيد من أخبار العالم

    روسيا وإيران
    معهد واشنطن: علاقات روسيا وإيران تتعمّق.. وعلى "إسرائيل" أن تقلق!
    وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ألمانيا ترصد "إشارات" حول رغبة بوتين في إنهاء حرب أوكرانيا
    نيد برايس
    إنتفاضة إيران
    أميركا: احتجاجات إيران "عفويّة".. وقد تجاوزت الحدود القومية والجغرافية

    الأكثر قراءة

    معارض السيارات
    هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    الدولار والليرة اللبنانية
    خبير اقتصادي يكشف: هذا ما سنراه في سعر الدولار خلال الأيام القادمة!