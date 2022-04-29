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تركيا.. تبرئة 33 متهمًا من نشر معلومات كاذبة عن الاقتصاد

29 - أبريل - 2022
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أفادت وكالة رويترز بأنّ محكمة تركية برّأت اليوم الجمعة 33 شخصا، بينهم صحفيان من “بلومبرغ” وصحفيون آخرون من وسائل إعلام محلية، من تهمة نشر معلومات كاذبة عن الاقتصاد في مقال وتغريدات في ذروة أزمة العملة التركية في 2018.

وأتت القضية في أعقاب شكوى جنائية قدمتها هيئة الرقابة المصرفية في آب 2018 بشأن مقال نشرته وكالة “بلومبرغ” حول آثار الانخفاض الحاد في الليرة وكيفية استجابة السلطات والبنوك للأزمة.

وكان “فرقان يالين كيليتش” و”كريم كاراكايا” يخضعان للمحاكمة بسبب المقال، بينما حوكم متهمون آخرون في القضية بينهم الصحفية “سيديف كاباس” وكذلك الاقتصادي “مصطفى سونميز”، بسبب تغريداتهم عن الاقتصاد.

وتراجعت الليرة التركية في 2018 بسبب مخاوف من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن. في آب 2018، انخفضت إلى 7.24 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى في ذلك الوقت.

وفي نهاية العام الماضي، أدت أزمة عملة أخرى فجرتها سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة طلبها أردوغان إلى انخفاض الليرة إلى 18.4 للدولار قبل أن تعاود الارتفاع. وأججت أزمة العملة التضخم الذي بلغ 61 بالمئة في آذار. ونفى المتهمون الاتهامات.

وقضت المحكمة اليوم الجمعة بأن تصرفات المتهمين لا تشكل جريمة وبرأت 33 متهما.

    المصدر :
  • رويترز

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