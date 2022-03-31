تركيا تبشّر بلقاء مهم مرتقب.. وروسيا تشترط

أعلنت تركيا اليوم الخميس، أنه من المحتمل أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال أسبوع أو أسبوعين لإجراء محادثات رفيعة، بغية التوصل إلى حل للنزاع القائم بين البلدين منذ أكثر من شهر.

وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية “قد يحصل اجتماع على مستوى أعلى، على الأقل على مستوى وزراء الخارجية، خلال أسبوع أو أسبوعين”، مشيرًا إلى أن “من المستحيل تقديم موعد”.

في الوقت عينه، أبدى تشاوش أوغلو عتبه على الطرفين، محملا إياهما مسؤولية عدم تنفيذ أي شيء على الأرض حتى الساعة، قائلا إن نتائج محادثات اسطنبول بين الطرفين لا يتم تنفيذها على الأرض، بحسب ما نقلت رويترز.

كما شدد على أن الطرفين استعانا بقوات أجنبية ومرتزقة للقتال على الأراضي الأوكرانية.

بالتزامن، أعلنت الخارجية الروسية أن لافروف لن يرفض لقاء نظيره الأوكراني، مشترطة أن تكون المحادثات “موضوعية، وذات مغزى”.

وكانت المفاوضات التي عقدت لمدة 4 ساعات في أحد القصور الرئاسية في اسطنبول يوم الثلاثاء الماضي بين الوفدين، تركزت على وقف إطلاق النار الشامل، والضمانات الأمنية التي طلبها الأوكران، فضلا عن مسألة الحياد، والانضمام لحلف شمال الأطلسي، ووضع شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى ضرورة صياغة الاتفاق النهائي في قمة رئاسية تجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.