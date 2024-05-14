الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 14 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تتفق مع أذربيجان على توريد الغاز الطبيعي من تركمانستان

منذ ساعة واحدة
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الثلاثاء إن بلاده اتفقت مع أذربيجان على أن يتم توريد الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا عبر أذربيجان وجورجيا.

وأدلى بيرقدار بهذا التعليق بعد توقيع الاتفاق في إسطنبول.

وأضاف الوزير أن الاتفاق يتضمن توفير إمدادات من أذربيجان حتى عام 2030، متوقعا وصول كميات إضافية من الغاز الطبيعي من موارد بحر قزوين إلى تركيا مع توجيه بعض الغاز إلى أوروبا عبر تركيا.

وقال “توصلنا إلى اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا عبر أذربيجان وجورجيا”.

ووقعت تركيا في مارس آذار مذكرة تفاهم بشأن الغاز الطبيعي مع تركمانستان، وأشارت في وقت لاحق إلى أن من الممكن توريد الغاز من تركمانستان إلى تركيا عبر إيران أو أذربيجان، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على مسار محدد لنقل الغاز الطبيعي.

وتريد تركيا، التي تستورد تقريبا كل الغاز الطبيعي الذي تستهلكه وتعد واحدة من أكبر أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا، تنويع مصادرها من الغاز وأن تصبح مركزا تجاريا.

وتوصلت تركيا قبل عامين إلى اتفاق مع أذربيجان، وهي أحد موردي الغاز الرئيسيين لها، لزيادة طاقة خط الأنابيب بين البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اثنان من عمال الانقاذ في موقع انهيار مبنى في جورج بجنوب أفريقيا - رويترز
ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في جنوب أفريقيا إلى 33 قتيلا
سامح شكري
غزة تحت النار
مصر تستنكر محاولات إسرائيل تحميلها المسؤولية عن الأزمة الإنسانية بغزة
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: بيانات أسعار المنتجين "متباينة"

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
بشار وماهر الأسد يتحدان ضد طهران!