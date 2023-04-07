تركيا تتفق مع روسيا في طلبها على رفع العقبات أمام صادرات الأسمدة والحبوب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة إنه يتفق مع روسيا في طلبها بشأن رفع العقبات أمام صادرات الأسمدة والحبوب الروسية، مضيفا أن هناك حاجة لمعالجة هذا الأمر حتى يتسنى تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يشمل أوكرانيا.

وصرح جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تركيا ملتزمة بتمديد الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن لشحنات الحبوب والسلع الأولية الأخرى من الموانئ الأوكرانية.

وأضاف جاويش أوغلو “نولي أهمية لاستمرار الاتفاق… ليس فقط من أجل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية والأوكرانية، بل أيضا لوقف أزمة الغذاء العالمية”.

وتابع “نتفق أيضا على ضرورة إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. يجب معالجة القضايا من أجل مزيد من التمديد لاتفاق الحبوب”.

وأفاد لافروف بأنه بحث مع نظيره التركي اتفاق الحبوب واحتمال إنشاء مركز للغاز في تركيا والصراع في سوريا وأوكرانيا.

وأخذت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على عاتقها لعب دور وسيط بين كييف وموسكو في الصراع المستمر منذ 13 شهرا، وتوسطت مع الأمم المتحدة في اتفاق الحبوب وهو الإنجاز الدبلوماسي المهم الوحيد حتى الآن.

وتم التوصل للاتفاق في يوليو تموز الماضي لضمان المرور الآمن للسفن في ظل الحصار البحري الروسي لموانئ أوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، قالت روسيا إنها ستمدد الاتفاق لمدة 60 يوما على الرغم من مساعي الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا لتمديده لمدة 120 يوما.