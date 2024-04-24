تركيا تتهم أمريكا بالتقاعس في حقوق الإنسان في غزة

أدانت تركيا الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، الولايات المتحدة بسبب ما اعتبرته سياسة الكيل بمكيالين في معاملتها لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تقرير الولايات المتحدة السنوي حول حقوق الإنسان لم يسلط الضوء بشكل كاف على الهجمات الإسرائيلية في غزة.

وعبرت وزارة الخارجية التركية في بيان عن قلقها البالغ لأن التقرير الأمريكي “لم يبرز على النحو الواجب الهجمات غير الإنسانية المستمرة في غزة”.

وقالت إن الولايات المتحدة كان لها “دوافع سياسية بعيدة كل البعد عن الحياد والموضوعية” في إعداد التقرير، داعية واشنطن إلى الكف عن “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها في مجال حقوق الإنسان”.

كما أشارت إلى علاقات الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 34 ألف فلسطيني في القطاع حتى الآن من بينهم العديد من المدنيين والأطفال. وتحولت غزة إلى ركام، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.

وقصفت إسرائيل القطاع ردا على هجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وتنفي ما يقال عن أنها تتسبب عمدا في معاناة إنسانية وتستهدف المدنيين في غزة.

ونددت تركيا بالحملة الإسرائيلية على القطاع ودعت إلى وقف إطلاق النار وانتقدت دولا غربية لما تصفه بدعمها غير المشروط لإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها إن الحرب الإسرائيلية على حماس لها “تأثير سلبي كبير” على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين التلميحات بأن واشنطن تكيل بمكيالين فيما يتعلق بسجل إسرائيل.