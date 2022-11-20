الأحد 26 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 20 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تتهم الوحدات الكردية بقصف غازي عنتاب

منذ 53 دقيقة
غازي عنتاب- أرشيفية

غازي عنتاب- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام تركية، الأحد، بسقوط 4 صواريخ على منطقة خالية في قرقاميش في غازي عنتاب جنوب تركيا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن الوحدات الكردية داخل سوريا “هي من أطلقت الصواريخ”.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، الأحد، مما أدى لتدمير 89 هدفا، وذلك ردا على تفجير شهدته إسطنبول قبل أسبوع، أودى بحياة ستة أشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الضربات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور، ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها تركيا جناحا لحزب العمال الكردستاني.

وحملت الحكومة التركية، المسلحين الأكراد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول يوم 13 نوفمبر، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في الشارع المكتظ المخصص للمشاة، ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتهما.

    المزيد من أخبار العالم

    الاحتجاجات متواصلة في إيران تنديدا بمقتل مهسا أميني
    إنتفاضة إيران
    إيران.. استدعاء رياضيين وسينمائيين على خلفية احتجاجات
    العلم الأوكراني يرفرف أمام بيت مدمّر في شرق أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا نفي تنفيذ أحكام إعدام بحق أسرى روس
    محطة زابوريجيا النووية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    قصف محطة زابوريجيا النووية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رونالدو وميسي
    سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    باسيل يُفشِل المساعي الجزائرية لحل أزمة الكهرباء.. إليكم السبب!
    الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
    تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر