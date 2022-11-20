تركيا تتهم الوحدات الكردية بقصف غازي عنتاب

أفادت وسائل إعلام تركية، الأحد، بسقوط 4 صواريخ على منطقة خالية في قرقاميش في غازي عنتاب جنوب تركيا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن الوحدات الكردية داخل سوريا “هي من أطلقت الصواريخ”.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، الأحد، مما أدى لتدمير 89 هدفا، وذلك ردا على تفجير شهدته إسطنبول قبل أسبوع، أودى بحياة ستة أشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الضربات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور، ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها تركيا جناحا لحزب العمال الكردستاني.

وحملت الحكومة التركية، المسلحين الأكراد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول يوم 13 نوفمبر، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في الشارع المكتظ المخصص للمشاة، ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتهما.