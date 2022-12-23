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تركيا تتهم قبرص بإثارة التوتر في شرق المتوسط بسبب التنقيب عن الغاز

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2022 7:38 مساءً
تركيا - قبرص

تركيا - قبرص

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اتهمت تركيا (الجمعة 23-12-2022) قبرص بتصعيد التوتر في شرق البحر المتوسط بعد أن عثر تحالف شركات طاقة إيطالية وفرنسية على مزيد من الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال تانجو بيلجيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن الأنشطة الهيدروكربونية القبرصية “نُفذت من جانب واحد” و “تنتهك حقوق القبارصة الأتراك وهم أحد المشاركين في ملكية جميع الموارد الطبيعية للجزيرة”.

وقال بيلجيتش في بيان “هذه الأنشطة تزيد التوتر وتهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط”. ومضى يقول إن تركيا “لن تسمح بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في جرفها القاري دون موافقتها”.

وقالت وزارة الطاقة القبرصية يوم الأربعاء إن تحالفا من شركتي إيني الإيطالية وتوتال إنيرجيز الفرنسية عثر على المزيد من الغاز الطبيعي قبالة شواطئ الجزيرة.

وتعترض تركيا بشدة على برنامج الاستكشاف القبرصي محتجة إما بما تراه اعتداء على جرفها القاري أو على مياه دولة القبارصة الأتراك الانفصالية في شمال قبرص التي لا تحظى باعتراف أي دولة سوى تركيا.

وترفض حكومة قبرص اليونانية المعترف بها دوليا والتي تعتبر ممثلة للجزيرة بأكملها هذه المزاعم.

وانقسمت جزيرة قبرص بعد غزو تركي عام 1974 إثر انقلاب دبره الجيش الذي كان يحكم اليونان آنذاك. ولا تعترف تركيا بحكومة قبرص اليونانية. وعلى مدى سنوات، فشلت محاولات التوسط لإحلال السلام بين الجانبين.

    المصدر :
  • رويترز

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