الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تتوقع خطوات ملموسة لانضمامها إلى الإتحاد الأوروبي

منذ 10 دقائق
تركيا والاتحاد الأوروبي

تركيا والاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

أشار مسؤول تركي كبير، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ بلاده تتوقع إحياء مجموعة لإصلاح الإتحاد الأوروبي بعد أن توافق أنقرة على طلب السويد الإنضمام لحلف شمال الأطلسي، مع سعي تركيا لبدء صفحة جديدة من تحسين العلاقات مع الغرب.

وفي حديث لرويترز، قال المسؤول: “إنّ أنقرة تتوقع أن يحقق الإتحاد الأوروبي تقدمًا ملموسًا في قضايا مثل السّفر بدون تأشيرة”، لافتًا إلى أنّه “على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية”.

وذكر أنّ “تركيا ستطور علاقات منطقية مع الولايات المتحدة، وتتوقع حلاً سريعًا لبعض المشاكل رغم أنّ بعض القضايا قد لا يمكن حلها”.

وأضاف: “إنّ تحسن علاقات تركيا مع الغرب لن يضر بعلاقاتها مع روسيا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صاروخ- أرشيفية
فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى
الناتو
المجر: بيان قمة الناتو لا يتضمن تاريخا لانضمام أوكرانيا
العمارات السكنية في اللوبيدة
الأردن.. إصدار الأحكام بحق المسؤولين عن كارثة اللويبدة

الأكثر قراءة

العنف - تعبيرية
فيديو مروّع لتعرّض أطفال للضرب في إحدى الحضانات.. والتحقيق بدأ
شوكلاتة- تعبيرية
معلومة صادمة لعشاق هذا النوع من الشوكولاتة!
حضانة - تعبيرية
بعد فيديو الحضانة.. ما آخر التفاصيل التي كشفها الأهالي والتحقيقات؟