تركيا تتوقع خطوات ملموسة لانضمامها إلى الإتحاد الأوروبي

أشار مسؤول تركي كبير، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ بلاده تتوقع إحياء مجموعة لإصلاح الإتحاد الأوروبي بعد أن توافق أنقرة على طلب السويد الإنضمام لحلف شمال الأطلسي، مع سعي تركيا لبدء صفحة جديدة من تحسين العلاقات مع الغرب.

وفي حديث لرويترز، قال المسؤول: “إنّ أنقرة تتوقع أن يحقق الإتحاد الأوروبي تقدمًا ملموسًا في قضايا مثل السّفر بدون تأشيرة”، لافتًا إلى أنّه “على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية”.

وذكر أنّ “تركيا ستطور علاقات منطقية مع الولايات المتحدة، وتتوقع حلاً سريعًا لبعض المشاكل رغم أنّ بعض القضايا قد لا يمكن حلها”.

وأضاف: “إنّ تحسن علاقات تركيا مع الغرب لن يضر بعلاقاتها مع روسيا”.