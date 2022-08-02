تركيا تتوقع مغادرة شحنة حبوب يومياً من أوكرانيا

قال مسؤول تركي كبير الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن تغادر سفينة حبوب واحدة تقريبا الموانئ الأوكرانية كل يوم، ما دام الاتفاق الذي يضمن المرور الآمن قائما، وذلك بعد أن غادرت أول سفينة منذ بدء الحرب ميناء أوديسا بسلام أمس.

وأظهرت بيانات ريفينيتيف أيكون أن السفينة الأولى، رازوني، التي تحمل 26527 طنا من الذرة إلى لبنان، كانت تبحر في غرب البحر الأسود قبالة دلتا الدانوب الرومانية في الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، في منتصف الطريق تقريبا إلى المياه التركية، حيث سيتم تفتيشها يوم الأربعاء.

وأصبح الإبحار ممكنا بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي لتصدير الحبوب والأسمدة- في انفراجة دبلوماسية نادرة في صراع أصبح حرب استنزاف طويلة الأمد.

وتهدف الصادرات من أحد أكبر المنتجين في العالم إلى المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقال المسؤول التركي الكبير لرويترز “الخطة تقضي بأن تغادر سفينة … كل يوم” مشيرا إلى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين يشملهما الاتفاق. وأضاف “إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم التصدير عبر سفينة واحدة في اليوم لبعض الوقت”.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مغادرة السفينة رازوني تأخرت يومين بسبب “مشاكل فنية” تم حلها الآن، وأن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تتوقع أن يعمل الممر الآمن بشكل جيد.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن من المتوقع وصول رازوني قبالة الساحل التركي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وأن يتم تفتيشها في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم من قبل مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة.

وتراقب الأطراف الأربعة الشحنات وتجري عمليات التفتيش من مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول.