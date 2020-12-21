تركيا تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في البحر المتوسط

قالت البحرية التركية، الأحد، أنها أجرت تدريبات رماية بالذخيرة الحية في شرق البحر المتوسط، كما أعلنت الأحد وزارة الدفاع التركية، وسط توتر مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز.

وأكدت وزارة الدفاع التركية على تويتر أن “عناصر من القوة البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في شرق المتوسط”، بدون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات.

لكن الوزارة نشرت صورا تظهر فيها الطلقات والسفن التركية بوضوح.

وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر فرض عقوبات على سلوك تركيا “غير القانوني والعدائي” في البحر المتوسط بإزاء اليونان وقبرص.

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة بأنه يريد فتح “صفحة جديدة” مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان أن دور تركيا “بنّاء”، متهما اليونان برفض التفاوض.

عقوبات أوروبية على تركيا

وكان قادة الاتّحاد الأوروبي قرّروا خلال قمة في بروكسل، الخميس، فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها “غير القانونيّة والعدوانيّة” في البحر المتوسّط ضدّ اليونان وقبرص، ولا سيّما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.

وبعيد أيام من هذه العقوبات الأوروبية فرضت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “أس-400”.

ونقل البيان عن أردوغان قوله: “إنّنا نأمل في أن يتمكّن الاتّحاد الأوروبي من تبنّي موقف بنّاء وعقلاني تجاه تركيا”.