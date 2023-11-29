تركيا تجمد أصول 82 منظمة وشخصا لصلات بالمسلحين الأكراد

كشف قرار نشرته الجريدة الرسمية في تركيا الأربعاء أن أنقرة جمدت الأصول المحلية لعشرين منظمة و62 فردا يتخدون من دول أوروبية مختلفة وأستراليا واليابان مقرات لهم، متهمة إياهم بأنهم على صلات بحزب العمال الكردستاني المسلح.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن القرار “استند إلى أسباب منطقية” بسبب ارتكابهم أفعالا تقع ضمن نطاق قانون منع تمويل الإرهاب.

وتضمنت القائمة ثلاث منظمات لها مقرات في ألمانيا وسويسرا، حيث تقيم جالية كردية كبيرة. كما شملت منظمتين في كل من أستراليا واليابان وإيطاليا.

وتنتشر المنظمات الأخرى المشمولة في القرار عبر النمسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا والسويد والنرويج والعراق وسوريا.

التصديق على انضمام السويد لحلف الأطلسي

تضمنت القائمة منظمة واحدة من السويد، وهي مؤسسة جمع التبرعات الكردية (رودا سولين) التي تقول حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها منظمة مساعدات إنسانية.

وقدمت السويد وفنلندا طلبين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو آيار من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتراضات على الطلبين حينئذ بسبب ما وصفه بحماية الدولتين الاسكندنافيتين لمن تعتبرهم تركيا إرهابيين، علاوة على عن الحظر الذي يفرضانه على الصفقات الدفاعية. وصدقت تركيا على طلب فنلندا في أبريل نيسان الماضي، لكنها أبقت السويد في حالة ترقب.

وتطالب تركيا السويد باتخاذ المزيد من الخطوات لكبح جماح الأعضاء المحليين في حزب العمال الكردستاني الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أبلغ نظراءه في حلف شمال الأطلسي أمس الثلاثاء أنه يعمل جاهدا من أجل التصديق على انضمام السويد للحلف وهو الأمر الذي يناقشه البرلمان التركي حاليا.

وأشار إلى أنه قدم جدولا زمنيا محتملا من أجل انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف رسميا قبل نهاية العام.