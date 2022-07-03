تركيا تحتجز سفينة روسية تحمل حبوبا أوكرانية مسروقة

قال سفير أوكرانيا في تركيا فاسيل بودنار اليوم الأحد إن سلطات الجمارك التركية احتجزت سفينة شحن روسية تحمل حبوبا تقول أوكرانيا إنها مسروقة منها.

وأضاف بودنار في تصريحات للتلفزيون الأوكراني “هناك تعاون كامل ‭‭)‬‬بيننا‭‭(‬‬. السفينة راسية حاليا في مدخل الميناء وسلطات الجمارك التركية تحتجزها”.

ومضى السفير الأوكراني قائلا إن مصير السفينة سيتحدد في اجتماع للمحققين يُعقد غدا الاثنين.

وكان سفير أوكرانيا في أنقرة، قال في أوائل يونيو إن مشترين أتراكاً كانوا من بين الذين تسلموا حبوباً سرقتها روسيا من أوكرانيا، مضيفاً أنه طلب مساعدة تركيا في التعرّف على المسؤولين عن الشحنات المزعومة والقبض عليهم. وسبق أن نفت روسيا المزاعم بأنها سرقت حبوباً أوكرانية.

وعملت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على المحافظة على توازن دقيق في العلاقة مع كييف وموسكو.

وسلمت تركيا طائرات مسيّرة قتالية إلى أوكرانيا وسعت إلى لعب دور الوسيط في النزاع، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات على روسيا التي تعتمد عليها في مجال الطاقة واستيراد الحبوب.

كما عرضت أنقرة بطلب من الأمم المتحدة المساعدة تأمين الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية عالميا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتعرض الأمن الغذائي في دول إفريقية وفي الشرق الأوسط للخطر بسبب الحصار البحري الروسي على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.