تركيا تحتجز نائبة ألمانية بسبب منشورات على مواقع التواصل

قالت النائبة الألمانية جوكاي أكبولوت، الأحد، إنها احتُجزت لعدة ساعات لدى دخولها تركيا في وقت سابق هذا الشهر بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019، مضيفة أنها ستستمر في السفر إلى تركيا والتحدث عن رأيها في حكومتها.

وأضافت أكبولوت، النائبة في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) عن الحزب اليساري المتطرف، أنها اعتقلت في مطار أنطاليا في الثالث من أغسطس آب بناء على مذكرة اعتقال أصدرها المدعي العام التركي بحقها بزعم قيامها بنشر “دعاية إرهابية”.

ألمانيا هي موطن أكبر جالية تركية في العالم تعيش في المهجر، لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت في السنوات الأخيرة بسبب الانتقادات الألمانية لحملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد المعارضين المشتبه بهم بعد محاولة انقلاب في عام 2016 والهجوم العسكري التركي على الميليشيات الكردية في سوريا في 2019.

وقالت أكبولوت، وهي مواطنة ألمانية مولودة في تركيا من أصل كردي، إن السلطات التركية أطلقت سراحها بعد اتصالها بوزارة الخارجية الألمانية. ولم يتسن الاتصال بالسلطات التركية للتعليق.

وتنتقد أكبولوت الحكومة التركية “لشنها حربا وحشية ضد الأكراد داخل وخارج حدودها”، بحسب موقعها الرسمي على الإنترنت.

وقالت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد “سأسافر مرة أخرى إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) في إطار رحلة وفد المجموعة البرلمانية الألمانية التركية، وكما هو الحال دائما، لن أتخلى عن صراحتي”. وارفقت بالمنشور وسما يقول “#أطلقوا_سراحهم_جميعا”.

ولم يتضح بالضبط ما الذي كانت تشير إليه، ولا المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتقد أنها تسببت في صدور مذكرة الاعتقال التركية.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية لرويترز إن السفارة الألمانية في أنقرة والقنصلية في أنطاليا على اتصال بالنائبة.

ودعت أكبولوت (40 عاما) إلى رفع الحظر الألماني عن حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.