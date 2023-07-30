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تركيا تحث السويد على اتخاذ خطوات ملموسة لمنع وقائع حرق المصحف

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2023 10:32 مساءً
علم تركيا

علم تركيا

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قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان حث السويد، الأحد، على اتخاذ خطوات ملموسة لمنع وقائع حرق القرآن.

وشهدت السويد والدنمرك عدة احتجاجات في الأسابيع الماضية شهدت تدنيس أو حرق نسخ من المصحف مما أثار غضب المسلمين. واقتحم محتجون غاضبون السفارة السويدية في بغداد وأضرموا فيها النيران.

وأضاف المصدر أن فيدان أبلغ نظيره السويدي توبياس بيلستروم في اتصال هاتفي بأن استمرار هذه “الأفعال الدنيئة” تحت غطاء حرية التعبير أمر غير مقبول.

وتابع المصدر قائلا إن فيدان وبيلستروم ناقشا أيضا طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستوسن اليوم الأحد إنه أجرى محادثات مع رئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن وإنهما اتفقا على خطورة الوضع.

وأضاف في منشور على إنستجرام “نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتنا على الصمود”.

وقالت الحكومة السويدية هذا الشهر إنها ستدرس ما إذا كان يمكنها تغيير قانون النظام العام لمنح الشرطة القدرة على وقف المظاهرات التي تهدد أمن السويد.

وقال كريستوسن “في النهاية يتعلق الأمر بالدفاع عن مجتمعاتنا الحرة والمنفتحة وعن ديمقراطيتنا وحق مواطنينا في الحرية والأمن”.

وأحجم بيلستروم عن التعليق.

وقال وزير خارجية الدنمرك لارس لوكه راسموسن للإذاعة الوطنية اليوم إن الحكومة ستسعى لإيجاد “أداة قانونية” من شأنها أن تمكن السلطات من منع حرق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى.

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