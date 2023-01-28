تركيا تحذر مواطنيها من خطر تعرضهم لهجمات في أمريكا وأوروبا

حذرت تركيا مواطنيها (السبت 28-1-2023) من “هجمات محتملة بدافع كراهية المسلمين والأجانب والعنصرية” في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعدما حذر حلفاؤها الغربيون مواطنيهم في تركيا من هجمات إرهابية محتملة.

وفي تحذيرين منفصلين للمسافرين، طلبت وزارة الخارجية التركية من مواطنيها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية “التصرف بهدوء في مواجهة تحرشات وهجمات محتملة بدافع كراهية الأجانب والعنصرية”.

وقالت الوزارة إن زيادة “الأفعال المناهضة للإسلام والعنصرية” في الآونة الأخيرة تعكس الأبعاد الخطيرة للتعصب الديني والكراهية في أوروبا.

وأصدرت عدة سفارات في أنقرة منها الأمريكية والألمانية والفرنسية والإيطالية أمس الجمعة تحذيرات أمنية لمواطنيها في تركيا من “هجمات انتقامية محتملة يشنها إرهابيون على أماكن عبادة”.

وجاء ذلك عقب حوادث حرق المصحف في أوروبا في الآونة الأخيرة. وطلبت وزارة الخارجية السويدية اليوم السبت من مواطنيها في تركيا الابتعاد عن التجمعات والمظاهرات.

وأحرق سياسي يميني متطرف معاد للمهاجرين المصحف الأسبوع الماضي خلال احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم، مما أدى لتفاقم التوتر بين تركيا والسويد. ونددت أنقرة أيضا بحوادث مماثلة في هولندا والدنمرك.