تركيا تحقق المركز الأول في أوروبا بإنتاج الطاقة الكهرومائية

حققت تركيا المركز الأول في القارة الأوروبية بإنتاج الطاقة الكهرومائية بعد بدء عمل وإنتاج المحطات التي أنشأتها العام الماضي.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الأناضول “توقعات الطاقة الكهرومائية لعام 2024” الصادر عن الجمعية الدولية للطاقة الكهرومائية (IHA)، تقدمت تركيا، في 2023، من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى في أوروبا بعد زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية بمقدار 399 ميغاواط بعد أن كان 558 ميغاواط في 2022.​​​​​​​

وتولي تركيا أهمية كبيرة لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة المستوردة من الخارج وتلبية احتياجاتها من المصادر المحلية.

وتركز بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة حيث تعتبر محطات الطاقة الكهرومائية في هذا الخصوص عالية الكفاءة وطويلة الأمد والمفضلة في كافة أنحاء العالم لإنتاجها الطاقة النظيفة.

وبحسب معطيات التقرير، أنتج العالم العام الماضي في هذه المحطات 4,185 تيراواط/ ساعة من الكهرباء.

ومن إجمالي الإنتاج، تنتج منطقة آسيا والمحيط الهادئ 1503 تيراواط، ثم أمريكا الجنوبية حيث تنتج 728 تيراواط، وتنتج منطقة أمريكا الوسطى والشمالية 645 تيراواط.

وسجل عام 2023 زيادة في إنتاج الطاقة بالمحطات الكهرومائية على مستوى العالم، بمعدل 13 ألفا و700 ميغاواط مقارنة بعام 2022.

وتحتل الصين المرتبة الأولى في العالم من حيث القدرة المركبة في الطاقة الكهرومائية بـ 421 ألف ميغاواط.