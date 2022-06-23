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تركيا تحقق في مزاعم سرقة حبوب أوكرانية

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2022 12:34 مساءً
حرب أوكرانيا تسببت بأزمة عالمية في الحبوب
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس إن بلاده تتعامل بجدية مع الادعاءات بأن روسيا سرقت حبوبا أوكرانية، وإنها تحقق في هذه المزاعم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في أنقرة، قال جاويش أوغلو إن تركيا لن تسمح بجلب حبوب تسرقها روسيا أو أي دولة أخرى إلى تركيا.

وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا يجب حلها الشهر المقبل، وعرضت تقديم بريطانيا لخبراتها للمساعدة في حل هذه المشكلة.

وأضافت تراس في المؤتمر الصحفي في أنقرة “نحن واضحون تماما في أن أزمة الحبوب مسألة ملحة، وأنه يجب حلها خلال الشهر المقبل وإلا فقد نشهد عواقب وخيمة”.

وتابعت “من الواضح جدا أنه يجب حماية الموانئ الأوكرانية، وأن يكون هناك ممر آمن للسفن التجارية. تعرض المملكة المتحدة خبراتها في جميع تلك الجوانب لضمان تنفيذ التدابير اللازمة لكي تغادر (شحنات) الحبوب بأمان، ولكن هذا سيتطلب جهدا دوليا”.

    المصدر :
  • رويترز

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