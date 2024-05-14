تركيا تخطط للانضمام لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، عن نية تركيا تقديم طلب رسمي للانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في وقت كثفت فيه أنقرة إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وأشعل فتيله اجتياحُ مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي “ندين قتل المدنيين في السابع من أكتوبر”.

وأضاف “لكن إسرائيل تقتل بشكل ممنهج الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وتحويل منطقة سكنية بالكامل لمنطقة غير صالحة للسكن جريمة ضد الإنسانية ومحاولة إبادة جماعية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن تركيا لم تقدم الطلب رسميا بعد إلى محكمة العدل الدولية.