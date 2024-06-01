تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر أن بلاده تدرس إمكانية سحب قواتها من سوريا بشرط ضمان بيئة آمنة وتأمين الحدود التركية بشكل كامل.

و جاء هذا التصريح بعد مناورات “إفيس-2024″، حيث أكد غولر استعداد تركيا لدعم جهود التطبيع في سوريا في إطار تحقيق الاستقرار والأمان.

وأشار غولر إلى أن ذلك لن يحدث إلا بعد ضمان بيئة آمنة وتأمين الحدود التركية. وقال غولر بعد مناورات “إفيس-2024”: “نحن على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن فيما يتعلق باعتماد دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، والتطبيع على نطاق واسع، وضمان بيئة آمنة (في سوريا). فقط بعد أن يتم ذلك وتكون حدودنا آمنة تمامًا سنكون قادرين على النظر في انسحاب (القوات) إذا لزم الأمر”.

كما أكد غولر أن أنقرة تواصل انتهاج سياسات فعالة ومتوازنة وموجهة نحو السلام في مواجهة الأزمات المتزايدة.

وأوضح أن النهج السياسي المتبع جعل من تركيا عنصرًا لا غنى عنه في البنية الأمنية الدولية، مشيرًا إلى أن العالم يمر بمرحلة أمنية تزداد فيها حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين.

وتعظ مناورات “إفيس-2024″، من أكبر المناورات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة التركية، انطلقت في 25 أبريل واستمرت حتى 30 مايو في ولاية إزمير غربي تركيا.

منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، والتي انحازت فيها تركيا إلى جانب المعارضة السورية، ظلت العلاقات بين البلدين متوترة. لكن في الآونة الأخيرة، بدأت تلوح في الأفق إمكانية التطبيع التدريجي بين أنقرة ودمشق.

وفي ديسمبر 2022، عُقدت أول مفاوضات بين وزيري دفاع تركيا وسوريا منذ 11 عامًا في روسيا.

وقد صرح سابقا بشار الأسد بأن انسحاب القوات التركية من سوريا يعد شرطًا ضروريًا لتطبيع العلاقات بين البلدين.