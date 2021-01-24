تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة إدلب السورية

دفعت تركيا، بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه مدينة إدلب السورية ، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، في انتهاك صارخ لاتفاق خفض التصعيد مع روسيا ، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ، السبت.

وأشار المرصد ، إلى أنه رصد ، دخول رتل عسكري تركي جديد يضم 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية نحو الأراضي السورية، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ومع استمرار تدفق التعزيزات العسكرية التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت سوريا منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس/آذار الماضي، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

ورغم اتفاقية خفض التصعيد في الشمال السوري مع روسيا، تمادى أردوغان في انتهاكاته، حيث لا تزال الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق عمليات “نبع السلام”، من خلال سرقة المتاجر والمنازل وإرغام المواطنين على دفع إتاوات.