السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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تركيا تدين الاعتداءات الدنيئة المستمرة على القرآن

منذ 36 دقيقة
وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية

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قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية هاكان فيدان حث الدنمارك، السبت، على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حرق المصاحف.

وندد فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن “بالاعتداءات الدنيئة المستمرة على القرآن”.

وقال المصدر إن فيدان أبلغ راسموسن أنه من غير المقبول السماح بمثل هذه الأفعال تحت غطاء حرية التعبير.

استنكرت دول عربية، ومؤسسات إسلامية وعربية بارزة، ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك (الجمعة) من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة كوبنهاغن.

وأدى التدنيس الأخير للمصحف في العاصمة الدنماركية إلى خروج مسيرة لآلاف المتظاهرين في عدة دول عربية وإسلامية.

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