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تركيا تدين مسؤولين سابقين في حزب موال للأكراد بسبب احتجاجات عين العرب السورية

منذ ساعة واحدة
علم تركيا

علم تركيا

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أدانت محكمة تركية اليوم الخميس 16 أيار/مايو 2024، مسؤولين بارزين سابقين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ومنهم الزعيمة المشاركة فيجن يوكسيكداج، بتهمة التحريض على احتجاجات 2014 التي جاءت في أعقاب هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة عين العرب السورية الكردية.

ومن المرجح أن يؤجج الحكم التوترات السياسية حول حزب الشعوب الديمقراطي الذي يواجه إغلاقا محتملا في قضية أخرى منفصلة.

وفي المجمل، حُكم على يوكسيكداج بالسجن أكثر من 30 عاما. ولم تصدر المحكمة حكما بعد على صلاح الدين دمرداش وهو زعيم مشارك آخر في حزب الشعوب الديمقراطي.

ولقي 37 شخصا حتفهم في احتجاجات 2014 التي نجمت عن اتهام الجيش التركي باتخاذ موقف المتفرج في وقت كان فيه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية يحاصرون بلدة عين العرب السورية، التي يمكن رؤيتها بوضوح من الجانب التركي من الحدود.

وكان المدانون بين 108 أشخاص، منهم شخصيات بارزة في الحزب، متهمين بارتكاب 29 جريمة منها القتل والمساس بوحدة الدولة التركية. ونفى حزب الشعوب الديمقراطي هذه الاتهامات.

    المصدر :
  • رويترز

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