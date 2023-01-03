الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
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تركيا.. تراجع التضخم السنوي في ديسمبر

منذ 3 دقائق
انكماش نشاط المصانع التركية في ديسمبر

انكماش نشاط المصانع التركية في ديسمبر

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أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 64.27 بالمئة في ديسمبر كانون الأول منخفضا عن التوقعات، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر تشرين الأول.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.18بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع 2.7 بالمئة متوقعة في استطلاع أجرته رويترز.

وعلى أساس سنوي، كانت التوقعات تشير إلى تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 66.8 بالمئة. وكان التضخم قد بلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.24 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول مع ارتفاعه 97.72 بالمئة على أساس سنوي.

    المصدر :
  • رويترز

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