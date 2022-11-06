الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
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تركيا ترحّل أكثر من 2000 مهاجرا في أسبوع

منذ ساعة واحدة
ترحيل المهاجرين في تركيا- أرشيفية

ترحيل المهاجرين في تركيا- أرشيفية

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أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، الأحد، ترحيل 2106 مهاجرين غير نظاميين خلال الأسبوع الحالي.

وأفادت في بيان بأن من بينهم 979 أفغانيا، و116 باكستانيا، و1011 من جنسيات أخرى.

وأشارت إلى أن إجمالي المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الحالي، بلغ 98 ألفا و923.

وأضافت أنه وبفضل التدابير الأمنية على حدود البلاد، تم منع 3645 شخصا من دخول البلاد عبر طرق غير قانونية، خلال الأسبوع الحالي.

منذ 2011، كانت تركيا الوجهة الأبرز للفارين من الحرب الدائرة في سوريا، وبحسب أحدث حصيلة رسمية فإن تعداد اللاجئين السوريين في تركيا يقترب من أربعة ملايين، في حين يعتقد أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك.

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