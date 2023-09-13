تركيا ترسل سفينة إلى ليبيا لإقامة مستشفيين ميدانيين

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه (الأربعاء 13-9-2023) إن أنقرة سترسل سفينة إلى ليبيا تحمل معدات لإقامة مستشفيين ميدانيين مع طاقم من 148 فردا.

أرسلت تركيا بالفعل ثلاث طائرات لنقل المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى فريق إنقاذ وفريق طبي مؤلف من 11 عضوا إلى ليبيا أمس الثلاثاء.

وأضاف قوجه في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، أن السفينة التي ستغادر من مدينة إزمير في الغرب ليل الأربعاء ستنقل سيارات إسعاف ومركبات الاستجابة للطوارئ.

وقال وزير الخارجية هاكان فيدان إن الدبلوماسيين من السفارة التركية في طرابلس وصلوا إلى منطقة الكوارث إلى جانب فريق الإنقاذ والفرق الطبية التركية لتنسيق جهود الإغاثة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي أن تركيا على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليبيا إذا لزم الأمر.

وأردف أن فريق الإنقاذ التركي انتشل ستة أشخاص من تحت الأنقاض في المناطق المتضررة من الفيضانات.