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تركيا ترفع أسعار الكهرباء بنسبة 38% للمنازل

منذ 11 دقيقة
فاتورة كهرباء في تركيا

فاتورة كهرباء في تركيا

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أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية عن نية سلطات البلاد رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 38 بالمئة اعتبارا من الأول من يوليو تموز.

وقالت في بيان لها إنه سيتم رفع أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية 30 بالمئة فيما ستزداد الأسعار لقطاعي الخدمات العامة والخاصة بنسبة تصل إلى 38 بالمئة.

وقبل أيام، قال ممثل البنك الدولي في تركيا إن تركيا قد تحتاج إلى زيادة أسعار الطاقة للمستهلكين على المدى القصير لحماية أمن الإمدادات.

وقال أندرو فوركينك مدير البنك الدولي في تركيا لرويترز على هامش مؤتمر في إسطنبول “بالنسبة للأمن المالي وأمن الإمدادات قد تكون هناك حاجة لتحمل بعض هذه التكاليف”.

وتابع: “هناك بعض التحديات التي تواجه مزودي الطاقة من حيث الاضطرار إلى النظر بعناية في هيكل التعريفة، إما للاقتصاد في تنويع إمدادات الطاقة، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا، خاصة على المدى القصير، فقد تحتاج أسعار الطاقة إلى الارتفاع”.

ورفعت شركة تجارة الكهرباء التركية TETAS سعر الكهرباء التي باعتها لشركة التوزيع بنسبة 23.9% في الأول من سبتمبر/ أيلول بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 65% خلال العامين الماضيين وانخفاض قيمة الليرة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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