الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى "17 ألف ليرة تركية" لعام 2024

منذ 25 دقيقة
الليرة التركية

الليرة التركية (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال وزير العمل التركي وداد إيشيق هان (الأربعاء 27-12-2023) إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49 بالمئة عن المستوى المحدد في يوليو تموز وبزيادة نسبتها 100 بالمئة عن يناير كانون الثاني.

وزاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى هذا العام ولكنه أقل بقليل من التوقعات، مما يشير إلى أن دورة قوية لرفع أسعار الفائدة قد تكون بدأت تؤتي ثمارها في تهدئة الطلب.

وارتفع التضخم بعد أزمة عملة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وفي هذا العام، فقدت الليرة حتى الآن نحو 35 بالمئة من قيمتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للأتراك.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    مسؤول أمني إسرائيلي يشيد بقدرة حماس على استبدال قادتها
    تدمير دبابة إسرائيلية في معركة طوفان الأقصى
    غزة تحت النار
    بعد رد حماس الحازم.. إيران تتراجع عن تصريحاتها حول سليماني وطوفان الأقصى
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    اللوبي 1701 يناشد بايدن برسالة عاجلة.. ما علاقة حزب الله؟

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
    جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    تفاصيل جديدة.. تقرير إسرائيلي يكشف ما يريد نتنياهو إنشاءه في لبنان