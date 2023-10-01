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تركيا ترفع تكلفة الكهرباء والغاز الطبيعي 20% على‭ ‬الصناعة

منذ 4 دقائق
علم تركيا

علم تركيا

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قالت شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي 20 بالمئة بالنسبة للمشروعات الصناعية الصغيرة إلى المتوسطة و20 بالمئة للمستهلكين من كبار الصناع.

وأضافت بوتاش أن سعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء تم رفعه أيضا 20 بالمئة.

وفي آخر المستجدات على الساحة التركية، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الأحد، أن إرهابيا أقدم على تفجير نفسه فيما تم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة.

وقال الوزير علي يرلي كايا إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع في أنقرة.

ووقع الهجوم قبل ساعات من بدء البرلمان أعماله، يوم الأحد 1\10\2023، بعد العطلة الصيفية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية خبراء مفرقعات يعملون بالقرب من سيارة متوقفة في المنطقة.

كما وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة،

    المصدر :
  • رويترز

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