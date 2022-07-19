تركيا تستدعي السفير الألماني

استدعت تركيا السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولتز، بعد عدة هجمات متفرقة طالت الممثليات الدبلوماسية التركية ببرلين خلال الأشهر الأخيرة

ونقل الموقع الإخباري الرسمي التركي “تي آر تي خبر”، الثلاثاء، عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، قولها إنه:”تم استدعاء السفير الألماني لمقر الخارجية النركية بسبب إحراق سيارة رسمية تابعة للقنصلية العامة التركية في شتوتغارت ليلة 18-19 يوليو/ تموز 2022 ، وإلحاق أضرار بمركبات أخرى في المنطقة المجاورة أثناء الحريق والانفجار الناجمان عن ذلك”.

وأضافت المصادر أن مسؤولي الخارجية التركية أبلغوا السفير الألماني بالهجمات المختلفة التي طالت الممثليات الدبلوماسية التركي في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة”.

وتابعت “وشدد المسؤولين الأتراك للدبلوماسي الألماني على ضرورة القبض على مرتكبي الهجوم على القنصلية العامة في شتوتغارت وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن”.

كما طالبت أنقرة بتقديم التعويض اللازم عن الأضرار، وفرض الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية للممثليات التركية ومصالحها لدى ألمانيا”