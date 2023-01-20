تركيا تستدعي السفير السويدي بسبب التصريح باحتجاج

قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير السويدي (الجمعة 20-1-2023) بسبب تصريح سلطات بلاده باحتجاج بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم من المقرر تنظيمه غدا السبت.

وقال المصدر إن وزارة الخارجية أدانت بشدة الاحتجاج “الاستفزازي” الذي قالت إنه يشمل حرق المصحف ونقلت للمبعوث توقع أنقرة أن يتم التراجع عن الإذن بالاحتجاج.

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية أبلغت السفير السويدي أن منح الإذن باحتجاج منفصل من المقرر أن تنظمه مجموعة متعاطفة مع حزب العمال الكردستاني المحظور غدا السبت يعد انتهاكا للاتفاقيات بين البلدين.

ويأتي هذا في وقت حساس للعلاقات تسعى خلاله السويد ومعها فنلندا للحصول على موافقة تركيا على مساعيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتقدمت الدولتان الاسكندنافيتان العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا لكن يجب أن توافق الدول الأعضاء الثلاثين في الحلف على طلب الدولتين. ولم تصادق تركيا والمجر بعد على الطلبات.

واستدعت تركيا الأسبوع الماضي ستيفان هيرستروم، سفير السويد لدى تركيا بسبب تعليق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان في ستوكهولم أثناء احتجاج. ونددت السويد بالحادث، لكن تركيا قالت إنه يتعين على السويد تبني موقف واضح من الإرهاب.