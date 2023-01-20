الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تستدعي السفير السويدي بسبب التصريح باحتجاج

منذ 10 دقائق
تركيا - السويد

تركيا - السويد

A A A
طباعة المقال

قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير السويدي (الجمعة 20-1-2023) بسبب تصريح سلطات بلاده باحتجاج بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم من المقرر تنظيمه غدا السبت.

وقال المصدر إن وزارة الخارجية أدانت بشدة الاحتجاج “الاستفزازي” الذي قالت إنه يشمل حرق المصحف ونقلت للمبعوث توقع أنقرة أن يتم التراجع عن الإذن بالاحتجاج.

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية أبلغت السفير السويدي أن منح الإذن باحتجاج منفصل من المقرر أن تنظمه مجموعة متعاطفة مع حزب العمال الكردستاني المحظور غدا السبت يعد انتهاكا للاتفاقيات بين البلدين.

ويأتي هذا في وقت حساس للعلاقات تسعى خلاله السويد ومعها فنلندا للحصول على موافقة تركيا على مساعيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتقدمت الدولتان الاسكندنافيتان العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا لكن يجب أن توافق الدول الأعضاء الثلاثين في الحلف على طلب الدولتين. ولم تصادق تركيا والمجر بعد على الطلبات.

واستدعت تركيا الأسبوع الماضي ستيفان هيرستروم، سفير السويد لدى تركيا بسبب تعليق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان في ستوكهولم أثناء احتجاج. ونددت السويد بالحادث، لكن تركيا قالت إنه يتعين على السويد تبني موقف واضح من الإرهاب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محكمة العدل للاتحاد الأوروبي
محكمة العدل تتلقى طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي
علما "حلف الناتو وأوكرانيا"
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤول عسكري بالناتو: على الدول اتخاذ قرارها بمفردها بشأن إرسال دبابات لأوكرانيا
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تحذر: الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية "يتدهور"

الأكثر قراءة

5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار
خلال 18 يومًا فقط من الـ2023.. 5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار!
بيليه
وصيّة بيليه تُفجّر "مفاجأة مدوّية": اعترف بسرّ أنكره طوال حياته
حسن نصرالله
نصرالله... اكذِب اكذِب اكذِب حتّى يُصدِّقُكَ الأغبياء