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تركيا تستدعي السفير الهولندي بسبب تمزيق المصحف

منذ 33 دقيقة
سفارة تركيا

سفارة تركيا

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قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها، الثلاثاء، بسبب احتجاج يوم الأحد في لاهاي تضمن تمزيق نسخة من المصحف.

وأضافت في بيان “تم استدعاء السفير الهولندي في أنقرة إلى وزارتنا ونددنا واحتججنا على هذا العمل البشع والدنيء وطالبنا هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأفعال الاستفزازية”.

وجاء في البيان أن “هذا العمل الدنيء الذي وقع هذه المرة في هولندا بعد السويد، والذي يسيء إلى قيمنا المقدسة ويحتوي على جريمة كراهية، هو إعلان واضح أن الإسلاموفوبيا والتمييز وكراهية الأجانب لا تعرف حدودا في أوروبا”.

بعد أيام قليلة من حرقه من قبل متطرف دنماركي في السويد، أقدم متطرف زعيم جماعة “بيغيدا” المناهضة للإسلام في هولندا، إدوين واغنسفيلد، ، الاثنين، وتحت حماية الشرطة، بتمزيق صفحات من القران الكريم بعد موافقة الحكومة الهولندية.

وكانت ردود الفعل العربية والإسلامية الغاضبة والمنددة، تواصلت، بعد سماح السلطات السويدية، السبت، لزعيم حزب “الخط المتشدد” الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

    المصدر :
  • رويترز

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