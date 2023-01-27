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تركيا تستدعي سفير الدنمارك بسبب تظاهرة متوقعة في كوبنهاجن

منذ 47 دقيقة
سفارة تركيا

سفارة تركيا

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قالت وزارة الخارجية الدنماركية (الجمعة 27-1-2023) إن تركيا استدعت السفير الدنماركي لديها بسبب مظاهرة مزمعة في العاصمة كوبنهاجن من المتوقع خلالها حرق نسخة من القرآن الكريم.

وفي مطلع الأسبوع، تصاعدت التوترات بين السويد وتركيا بعد أن نظم سياسي دنماركي سويدي مناهض للهجرة ينتمي لتيار اليمين المتطرف مظاهرة في ستوكهولم مناهضة للإسلام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتحتاج السويد إلى دعم تركيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ويعتزم راسموس بالودان زعيم حزب (هارد لاين) “الخط المتشدد” الدنماركي المنتمي لليمين المتطرف تنظيم احتجاج أمام السفارة التركية في كوبنهاجن كل يوم جمعة حتى تقبل تركيا طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وفقا لصحيفة افتونبلاديت السويدية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في رسالة أرسلها إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني “للدنمارك علاقات جيدة مع تركيا وهذه القضية لن تغير ذلك”.

وأضاف “مهمتنا الآن هي التحدث إلى تركيا حول الظروف في الدنمارك في ظل ديمقراطيتنا المنفتحة ومن منطلق أن هناك فرقا بين الدنمارك كدولة وشعبنا كذلك وبين الأفراد الذين لديهم آراء متباينة بشدة”.

وقال مصدر من وزارة الخارجية التركية إن أنقرة أدانت بشدة “العمل الاستفزازي الذي يشكل جريمة كراهية” والذي تضمن “اعتداء” على المصحف الشريف. وقالت المصادر إن الوزارة طلبت التراجع عن الإذن بالتظاهر.

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