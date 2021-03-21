تركيا تستهدف مواقع لقوات “قسد” شمال سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الانسان ، أن الطيران التركي شنّ، ليل السبت، غارات على منطقة تسيطر عليها قوات كردية في شمال سوريا، هي الأولى منذ 17 شهرا.

وقال المرصد “استهدفت طائرة حربية تركية مواقع عسكرية لقوات سوريا الديموقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة”.

وأوضح المرصد أن انفجارا عنيفا دوى في منطقة عين عيسى شمالي الرقة بعد استهداف الطائرة التركية الحربية قرية صيدا على خط الاشتباك ما بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا، دون معرفة حجم الأضرار.

وقال المرصد إن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة لاتزال دائرة بين قوات “قسد” والفصائل الموالية لتركيا على محور صيدا ومعلق شرقي عين عيسى.

وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أغلقت مداخل عين عيسى بالحواجز العسكرية ومنعت الدخول إليها.

وأشار المرصد، صباح السبت، إلى “أن اشتباكات عنيفة تشهدها محاور ناحية عين عيسى، عاصمة “الإدارة الذاتية” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام من جهة أخرى”.

والخميس، أصابت صواريخ أُطلقت من مناطق يسيطر عليها النظام في سوريا منطقةً حدودية في جنوب تركيا من دون أن تتسبب في إصابات أو أضرار، على ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

وسقطت الصواريخ في حقل خال في إقليم كيليس الحدودي، بحسب ما قالت الوزارة، مضيفة أن تركيا “بعثت اشعارا” لروسيا تطلب فيه “وقف اطلاق النار” ومشيرة إلى أن “أهدافا محددة قد تم ضربها على الفور ردا على ذلك”.