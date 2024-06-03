تركيا تسجل أعلى مستوى للتضخم المتوقع عند 75%

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ 75.45 بالمئة في مايو أيار بما يفوق التوقعات قليلا.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبيا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم الشهر الماضي.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم على أساس شهري بعد مايو أيار، الذي بلغ خلاله 3.37 بالمئة، مقارنة مع 3.18 بالمئة في أبريل نيسان الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 69.80 بالمئة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو حزيران من العام الماضي على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى سنوات لتعزيز النمو لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم.