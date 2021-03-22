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تركيا تسجل أكبر عدد إصابات يومي منذ منتصف ديسمبر

منذ 32 دقيقة
كورونا في تركيا

كورونا في تركيا

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سجلت وزارة الصحة التركية 22216 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليكون الرقم الأعلى منذ أكثر من 3 أشهر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن البلاد سجلت 22216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تمثل أكبر عدد إصابات يومي منذ منتصف ديسمبر، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه زيادة الحالات بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما أشارت البيانات أيضا إلى أن العدد التراكمي الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ بذلك ثلاثة ملايين و35338 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 30178 حالة بعد وفاة 117 آخرين.

وتضاعفت حالات الإصابة اليومية منذ بداية مارس آذار عندما خففت تركيا قيود مكافحة الجائحة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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