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تركيا تسجل إيرادات تاريخية من خدمات الملاحة الجوية

منذ 13 دقيقة
الملاحة الجوية - تعبيرية

الملاحة الجوية - تعبيرية

الأناضول
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حققت تركيا إيرادات من استخدام مجالها الجوي ضمن نطاق خدمات الملاحة الجوية عام 2023، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 12.2 مليار ليرة تركية (375 مليون دولار).

وبحسب تقرير نشاط 2023 للمديرية العامة لهيئة مطارات الدولة التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، ارتفعت الإيرادات المحسوبة من 4 مليارات 287 مليون ليرة عام 2022، إلى 12 مليار 187 مليون ليرة، أي بزيادة 184 بالمئة العام الماضي 2023.

وبهذه النتيجة احتلت تركيا المرتبة السادسة بين 41 دولة عضو في المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول) وفقا لـ “مؤشر حجم قاعدة التكلفة الوطنية” والمرتبة الثانية في تصنيف “الطلب على المجال الجوي”.

وكان لإغلاق المجال الجوي الأوكراني نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وتوجيه عمليات المستخدمين إلى المجال الجوي التركي أثر كبير في زيادة الإيرادات، بحسب التقرير.

    المصدر :
  • وكالات

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