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تركيا تسجل رقم قياسي جديد بوفيات كورونا لليوم السادس على التوالي

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 7:46 صباحًا
الطوقم الطبية في تركيا تعاني من نقص المعدات لمواجهة كورونا

الطواقم الطبية في تركيا تعاني من نقص المعدات لمواجهة كورونا

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تواصل تركيا تسجيل الأرقام القياسية بوفيات فيروس كورونا المستجد ، لليوم السادس على التوالي ، إذ أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن وفيات “كوفيد-19” سجلت رقما قياسيا، السبت، بوفاة 182 مصابا في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت تركيا أيضا عددا كبيرا جديدا من الإصابات بالفيروس بلغ 30103 حالات في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها حالات لم تظهر عليها الأعراض.

وعلى مدى 4 أشهر سجلت تركيا الحالات التي ظهرت عليها الأعراض فقط لكنها منذ يوم الأربعاء تسجل جميع الحالات.

وترفع الحصيلة الجديدة ليوم السبت إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 13373 حالة.

ومع ذلك نظم الآلاف من عمال المطاعم والحانات ومالكيها مسيرة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التعامل مع جائحة كورونا، وما ترتب على ذلك من أضرار فادحة على الاقتصاد التركي، الذي يعاني من أوضاع متدهورة في الآونة الأخيرة.

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