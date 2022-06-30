تركيا تسجّل أول إصابة بجدري القردة

تواصل الدول في مختلف مناطق العالم تسجيل إصابات بفيروس جدري القردة الذي بدأ بالانتشار منذ أسابيع.

في هذا الاطار، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الخميس، اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود في تركيا.

وقال فخر الدين قوجة في بيان عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه تم اكتشاف جدري القرود لدى مريض يبلغ من العمر 37 عاما.

وأكّد عزل المريض المصاب بنقص في جهاز المناعة، وتمت متابعة اتصالاته ولم يُعثر على حالات أخرى.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت تسجيل 3400 إصابة مؤكدة بجدرى القردة وحالة وفاة واحدة، معظمها من أوروبا.

وذكرت المنظمة، أنه منذ 17 حزيران، قد أٌبلغَت عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ 8 دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.

في سياق متصل، تكثف الحكومة الأميركية جهودها لوضع حد لتفشي جدري القردة بإرسال مئات الآلاف من جرعات اللقاح إلى الولايات في الأشهر المقبلة، مما سيعزز قدرة من هم أكثر عرضة للخطر على الحصول عليه، كما ستزيد الإمدادات إلى المناطق التي ترتفع فيها أعداد الحالات.

وتتضمن الخطة، التي أُعلنت الثلاثاء، التوسع السريع في إمكانية الحصول على لقاح جينيوس من تطوير شركة (بافاريان نورديك)، والذي كان محدودا حتى الآن، من أجل منع انتشار جدري القردة في المناطق التي تشهد أعلى معدلات تفش للمرض.

كما يمكن لإدارات الصحة المحلية وعلى مستوى الولايات أيضا طلب إمدادات من لقاح آخر طورته شركة (إيمرجنت بايوسولوشنز)، الذي يتوفر بشكل أكبر بكثير إلا أن له آثارا جانبية أكثر ولا يمكن للجميع استخدامه، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة.