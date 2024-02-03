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تركيا تسلم منازل جديدة في منطقة ضربها زلزال مدمر العام الماضي

منذ 9 دقائق
زلزال تركيا

زلزال تركيا

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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، تسليم مفاتيح منازل اكتمل بناؤها حديثا لآلاف ممن دمرت منازلهم بعد الزلزال المدمر الذي وقع العام الماضي، وذلك بعد عام من أسوأ كارثة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.

وأدت زلازل قوية وقعت في السادس من فبراير شباط 2023 في جنوب تركيا إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في 11 إقليما وتشريد الملايين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم في هاتاي، الإقليم الأكثر تضررا من الزلازل “اليوم، نسلم 7275 منزلا في هاتاي… سنسلم تدريجيا 40 ألف منزل في جميع أنحاء المنطقة بمجرد الانتهاء من بنائها”.

وقال أردوغان إنه سيتم تسليم نحو 75 ألف منزل خلال الشهرين المقبلين، مضيفا أن الحكومة تعتزم تسليم 200 ألف منزل في المجمل هذا العام.

وقال وزير التطوير العمراني محمد أوز حسكي للصحفيين أمس الجمعة إن نحو 680 ألف منزل دمر في منطقة الزلزال، مضيفا أن 390 ألف أسرة مسجلة لاستلام منازل سيتم بناؤها هناك.

كان أردوغان قد تعهد في أعقاب الزلزال ببناء 319 ألف منزل جديد بحلول فبراير شباط 2024 وإجمالي 680 ألف منزل بعد عام.

    المصدر :
  • رويترز

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