الأربعاء 18 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 22 ديسمبر 2021 |
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تركيا تضبط كمية ضخمة من المخدرات خلال محاولة إدخالها من معبر حدودي

منذ 3 ساعات
علم تركيا

علم تركيا

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أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، ضبط كمية كبيرة من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة خلال محاولة إدخالها إلى البلاد، من معبر “غور بولاق” الحدودي مع إيران.

وقال موش في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” اليوم الأربعاء إن “المخدرات التي ضبطتها السلطات التركية يقدر حجمها بـ 462.5 كيلوغراما”.

ووصف الوزير التركي الكمية المضبوطة من المخدرات بـ “القياسية”.

وأشاد موش بسلطات الجمارك، لـ”نجاحها في إفشال إدخال كمية المخدرات هذه إلى تركيا”.

وكانت المخدرات المضبوطة، مخبأة في قسم سري داخل خزان وقود شاحنة.

وعلى إثر ذلك أوقفت سلطات الجمارك في المعبر التركي، سائق الشاحنة وصادرت مركبته.

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