تركيا: تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيساهم في حل الصراع الفلسطيني

استهل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، زيارة رسمية إلى إسرائيل تعد الأولى لمسؤول في منصبه منذ أكثر من 15 عاما.

وفي مؤتمر صحفي جمعه من نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، قال أوغلو إن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سيكون له “أثر إيجابي” من أجل حل “سلمي” للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي أن البلدين اتفقا على “إعادة تنشيط” العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل وتركيا تفتحان فصلا جديدا في علاقاتهما بعد “فترات صعود وهبوط” وتعملان على توسيع الشراكات الاقتصادية.

وأضاف لابيد في بيان في القدس وإلى جواره نظيره التركي مولود جاويش أوغلو “الهدف هو تشكيل وتوسيع التعاون الاقتصادي والمدني بين بلدينا…”.

وقال إن البلدين سيبدآن العمل على اتفاقية جديدة بخصوص الطيران المدني.