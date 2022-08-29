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تركيا تعتزم رفع تكلفة المرور عبر البوسفور والدردنيل

منذ ساعة واحدة
مضيق البوسفور - تركيا

مضيق البوسفور - تركيا

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أفادت صحيفة “صباح” التركية الاثنين 29 آب، بأنّ أنقرة قررت رفع رسوم المرور عبر مضائق البوسفور والدردنيل، خمس مرات، وذلك وفقًا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.

وقالت الصحيفة: “ستزيد تركيا تكلفة المرور عبر المضائق خمس مرات، وفقًا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.

وأُلغي نظام الدفع بالسعر، الذي تم تحديده بخصم 75 في المائة في عام 1983. ومع تطبيق هذا الإجراء سيرتفع الدخل السنوي من عائدات العبور إلى 200 مليون دولار”.

وتابعت الصحيفة القول: “اعتبارا من 7 أكتوبر 2022، ستزيد رسوم المنارة والإخلاء والرعاية الطبية خلال عبور المضائق خمس مرات، وسترتفع الإيرادات، التي تبلغ حاليا 40 مليون دولار، إلى 200 مليون دولار”.

ووفقًا لاتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936، يحق لتركيا تحصيل رسوم المنارات والإجلاء والرعاية الطبية من السفن التي تمر عبر المضائق وتغادرها.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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