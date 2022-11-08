الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تعتقل مشتبها بهما في مقتل ضابط بلغاري على الحدود

منذ 16 دقيقة
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات التركية أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على مشتبه بهما على صلة بمقتل ضابط شرطة بلغاري على الحدود مع تركيا.

وقال وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميرجييف إن الشرطي لقي حتفه بنيران أطلقت من اتجاه مجموعة مهاجرين كانت تحاول دخول بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من تركيا.

وفي بيان قال حاكم إقليم أدرنة إن السلطات عثرت على البندقية التي استُخدمت في إطلاق النار مع المشتبه بهما. ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى.

وقال ديميرجييف إن الرصاص أُطلق مساء أمس الاثنين من الأراضي التركية على ضابط الشرطة وجندي كان يقوم بدورية في جزء من الحدود الجنوبية الشرقية بالقرب من قرية جوليام ديرفينت.

وقال مسؤولون بلغاريون إن ضابط الشرطة، الذي كان يعاين قطعا في السياج المقام على الحدود، توفي في المكان وإن الجندي، الذي لم يصب، رد على مصدر الطلقات بعد أن سمع أصوات ما بين 10 و15 طلقة وإن مجموعة من المهاجرين تقهقرت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصين
الصين تنظم معرضاً جوياً تاريخياً في ظل قيود صارمة لمكافحة كوفيد
لاعبو نادي نابولي
لوزانو يقود نابولي للفوز على إمبولي
الانتخابات الاميركية
الانتخابات الأميركية
تعطيل العشرات من آلات فرز وعد الأصوات في ولاية أريزونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع... فكم بلغ؟
بشير الجميل
بالفيديو: هذا من أمر باغتيال بشير الجميل
سيلينا غوميز وصديقتها فرانسيا في المستشفى خلال عملية زراعة الكلية
تجاهلتها بعدما تبرّعت لها بكلية.. كيف تصدّعت علاقة سيلينا غوميز بصديقتها؟