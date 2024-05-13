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تركيا تعتقل مهرّب عناكب يقال إنه أمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي

منذ ساعة واحدة
الشرطة التركية

الشرطة التركية

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 ألقت الشرطة التركية القبض على رجل يُشتبه في محاولته تهريب عناكب وعقارب سامة لها قيمة مالية عالية إلى خارج البلاد، وقالت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين إن المشتبه به هو أمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه به في مطار إسطنبول أمس الأحد وصادرت عشرات الحقائب من أمتعته تحتوي على حوالي 1500 عقرب وعنكبوت، من بينها عناكب من نوع الرتيلاء، فضلا عن عشرات الزجاجات البلاستيكية التي تحتوي على سوائل لم تحدد ماهيتها.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة أن المشتبه به هو لورينزو برينديني أمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، دون أن تحدد مصدر المعلومة.

ولم يرد المتحف حتى الآن على طلب للتعقيب ولم يتسن التواصل مع برينديني.

وقالت الشرطة إن العقارب والعناكب المضبوطة متوطنة في تركيا ويمكن نسخ حمضها النووي واستخلاص سمومها لاستخدامها في صنع أدوية. وأضافت أن المشتبه به يواجه اتهامات بموجب قانون مكافحة التهريب، دون أن تذكر اسمه.

وتابعت “من المفهوم أن هذه الأدوية لها قيمة مالية عالية للغاية، وبالتالي فإن نقل هذه الأنواع الحيوانية إلى خارج البلاد ممنوع منعا باتا”.

وأردفت أن الأبحاث أظهرت أن القيمة السوقية للتر واحد من الدواء المُستخرج من سم العقرب تصل إلى عشرة ملايين دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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