تركيا تعتقل 41 للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء 1 مايو/أيار 2024 عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن السلطات اعتقلت 41 شخصا يشتبه في أن هناك صلات تربطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، وتمت الاعتقالات عبر عمليات في 12 إقليما.

وأمرت محكمة تركية في يناير بالقبض على 15 شخصا وترحيل 8 آخرين يشتبه في أن لهم صلات بالموساد وأنهم يستهدفون الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد.

وفي فبراير، اعتقلت تركيا 7 يشتبه في بيعهم معلومات للموساد.

وتتراشق قيادات تركية وإسرائيلية بالانتقادات العلنية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في أكتوبر الماضي.

وحذرت أنقرة إسرائيل من “عواقب وخيمة” إذا حاولت ملاحقة أعضاء حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، والذين منهم من يعيشون في تركيا.